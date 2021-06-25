Суд по делу блогера Тихановского прошел в Гомеле

В СИЗО Гомеля в закрытом режиме прошел процесс по делу Сергея Тихановского. Смотрите в видео, кадры из зала суда

Белорусский блогер обвиняется в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов, сообщает Sputnik Беларусь

Кроме Сергея Тихановского в уголовном деле также фигурируют Николай Статкевич, Артем Саков, Дмитрий Попов, Владимир Цыганович и Игорь Лосик.

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По данным Генпрокуратуры Беларуси, ущерб государству от действий Тихановского и его сообщников составил более трех миллионов рублей.

Накануне начала процесса следователи взяли подписки о неразглашении у адвокатов, запретив им сообщать статьи предъявленного подсудимым обвинения. Перед началом заседания суда власти оцепили здание изолятора, к которому приехали европейские дипломаты, а также сотрудники госСМИ.