На западе Грузии сожгли дом насильников - видео

Жители Западной Грузии подожгли дом отца и сына, обвиняемых в изнасиловании восьмилетней девочки. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

Жители Мартвильского района в регионе Самегрело на западе Грузии, не дожидаясь суда, сами вынесли приговор отцу и сыну, которых обвиняют в изнасиловании восьмилетней девочки. На месте их дома теперь пепелище.

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Несмотря на то, что дом задержанных охраняла полиция, местным жителям удалось проникнуть в дом и поджечь его.

Ранее полиция задержала отца и сына, жителей региона Самегрело, 65 и 35 лет. По данным СМИ, дело касается изнасилования восьмилетней девочки, которая жила по соседству.

Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" и наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочным заключением.