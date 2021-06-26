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Приют для собак Тамаза Элизбарашвили в Тбилиси прекращает работу – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (649)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Alex Shlamov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1a/252131673.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210626/252131727/Priyut-dlya-sobak-Tamaza-Elizbarashvili-v-Tbilisi-prekraschaet-rabotu---video.html

Известный в Грузии бизнесмен Тамаз Элизбарашвили заявил о закрытии своего приюта для собак, которым он владел в течение 18 лет. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что стало причиной такого решения

По словам Элизбарашвили, с просьбой помочь приюту он неоднократно обращался ко многим людям, в том числе к бизнесменам, правительству, однако все оказалось напрасно.

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Приют больше не будет принимать обездоленных и больных животных. Те собаки, которые сейчас проходят лечение здесь, после поправки будут стерилизованы и выпущены на улицу, а крупным собакам, которые не смогут самостоятельно выжить на воле, будут активно искать хозяев.

Приют для бездомных животных в Тбилиси был основан бизнесменом Тамазом Элизбарашвили в сентябре 2004 года. В течение всех этих лет этот приют для собак пережил немало невзгод.

Одним из самых трагичных испытаний стало разрушительное наводнение 2015 года в Тбилиси, во время которого погибли не только обитатели приюта, но и почти половина животных городского зоопарка.

Темы:
Видео-новости из Грузии (649)
Теги:
Тамаз Элизбарашвили, собаки, Тбилиси

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