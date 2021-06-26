Приют для собак Тамаза Элизбарашвили в Тбилиси прекращает работу – видео

Известный в Грузии бизнесмен Тамаз Элизбарашвили заявил о закрытии своего приюта для собак, которым он владел в течение 18 лет. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что стало причиной такого решения

По словам Элизбарашвили, с просьбой помочь приюту он неоднократно обращался ко многим людям, в том числе к бизнесменам, правительству, однако все оказалось напрасно.

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Приют больше не будет принимать обездоленных и больных животных. Те собаки, которые сейчас проходят лечение здесь, после поправки будут стерилизованы и выпущены на улицу, а крупным собакам, которые не смогут самостоятельно выжить на воле, будут активно искать хозяев.

Приют для бездомных животных в Тбилиси был основан бизнесменом Тамазом Элизбарашвили в сентябре 2004 года. В течение всех этих лет этот приют для собак пережил немало невзгод.

Одним из самых трагичных испытаний стало разрушительное наводнение 2015 года в Тбилиси, во время которого погибли не только обитатели приюта, но и почти половина животных городского зоопарка.