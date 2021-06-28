Лава, пепел и дым над Катанией: проснулся крупнейший вулкан Европы - видео

Крупнейший вулкан Этна вновь выбрасывает в воздух столбы пепла над Катанией. Смотрите в видео кадры растекающейся лавы

Извержение вулкана продлилось несколько часов и сопровождалось густым дымом. Кроме того, пепел, извергаемый Этной, засыпал близлежащие деревни.

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За последний год наблюдается повышенная активность вулкана. Некоторые специалисты связывают частые извержения с движением полюсов планеты.

По подсчетам ученых, Этна считается одним из самых активных вулканов в мире. Согласно историческим сведениям и наблюдениям, он извергается более двух тысяч лет.