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Лава, пепел и дым над Катанией: проснулся крупнейший вулкан Европы - видео

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210628/252143258/Rastekayuschayasya-lava-pepel-i-dym-nad-Kataniey-krupneyshiy-vulkan-Evropy-snova-prosnulsya.html
Лава, пепел и дым над Катанией: проснулся крупнейший вулкан Европы - видео
Крупнейший вулкан Этна вновь выбрасывает в воздух столбы пепла над Катанией. Смотрите в видео кадры растекающейся лавы
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49541292&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1b/252143227.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1b/252143235.jpg
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PT0M58S
2021-06-28T12:30Z

Крупнейший вулкан Этна вновь выбрасывает в воздух столбы пепла над Катанией. Смотрите в видео кадры растекающейся лавы

Извержение вулкана продлилось несколько часов и сопровождалось густым дымом. Кроме того, пепел, извергаемый Этной, засыпал близлежащие деревни.

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За последний год наблюдается повышенная активность вулкана. Некоторые специалисты связывают частые извержения с движением полюсов планеты.

По подсчетам ученых, Этна считается одним из самых активных вулканов в мире. Согласно историческим сведениям и наблюдениям, он извергается более двух тысяч лет.

Теги:
Испания, извержение вулкана

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