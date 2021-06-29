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В Турции начинается строительство канала в обход Босфора – видео
Власти Турции планируют соединить Черное море со Средиземным искусственной артерией, несмотря на критику экологов и жителей Стамбула
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2021-06-29T09:30Z
Власти Турции планируют соединить Черное море со Средиземным искусственной артерией, несмотря на критику экологов и жителей Стамбула
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган уже дал старт строительству в ходе торжественной церемонии.
Ранее он заявлял, что на канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё, которая, в том числе, ограничивает проход военных кораблей в Черное море через пролив Босфор.