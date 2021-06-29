В Турции начинается строительство канала в обход Босфора – видео

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган уже дал старт строительству в ходе торжественной церемонии.

Ранее он заявлял, что на канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё, которая, в том числе, ограничивает проход военных кораблей в Черное море через пролив Босфор.