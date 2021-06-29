Почему гибнут деревья в Казахстане

С начала года в Нур-Султане посадили более 10 тысяч деревьев, выращенных в городском питомнике ТОО "Астана-Зеленстрой". На улицах, скверах и парках можно увидеть липы, дубы, ели, сосны. Смотрите в видео, как ухаживают за деревьями

Ежегодно из питомника ТОО "Астана-Зеленстрой" берут в пределах 20-25 тысяч единиц посадочного материала. Питомник появился в 1965 году, его площадь – более 300 гектаров, сообщает Sputnik Казахстан

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"Прежде чем вывезти деревья в город, нужно приготовить корневую систему, сформировать крону, придать декоративность. Все деревья мы выращиваем в своем питомнике, там у нас более 50 видов, среди них липы, дубы, ели, сосны, рябины и многие другие. Мы не берем огульно, любое дерево, а работаем со специалистами, к примеру, из Щучинского научно-исследовательского сельскохозяйственного института, аграрного института, работаем с ботаническим садом", - рассказал главный агроном "Астана-Зеленстрой" Ерназар Серикбаев.

Частота поливов зависит от погодных условий, продолжил он. На одно дерево может уйти от 200 до 250-300 литров воды, уточнил он.