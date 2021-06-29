Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана – видео

Водопад Муджуг расположен на севере села Лаза Габалинского района, сообщает Sputnik Азербайджан.
Высота водопада 96 метров. Дороги, ведущие к нему на юго-востоке массива Туфандаг, довольно сложные. Подойти к водопаду можно только по руслу реки Демираапаран.
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Здесь очень важно соблюдать осторожность. Река течет быстро и несет с собой камни. В некоторых местах стук камней отчетливо слышен даже под водой. А вода ледяная. Желающим посетить эти места рекомендуется надеть прочную обувь. Учитывая, что погода в селе Лаза меняется по нескольку раз в час, стоит быть готовым и к кратковременным дождям.
Несомненно, усилия, приложенные для того, чтобы преодолеть путь к водопаду, стоят того, чтобы увидеть всю красоту.