Эпидемиолог из США: мы никогда не сталкивались с искусственным вирусом

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Почему только вакцинация может остановить эпидемию? Действительно ли SARS-CoV-2 – искусственный вирус? Ответы на эти вопросы – смотрите в видео Sputnik
Может ли коронавирус мутировать так, что против него перестанут работать вакцины? И когда закончится пандемия? Об этом и многом другом Sputnik поговорил с доктором медицинских наук, эпидемиологом из США Михаилом Фаворовым.
Что заявил специалист-эпидемиолог – смотрите в видео.