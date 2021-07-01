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Праздник в Тбилиси по случаю отмены "комендантского часа" - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210701/252179812/Prazdnik-v-Tbilisi-po-sluchayu-otmeny-komendantskogo-chasa---video.html

Жители столицы Грузии в ночь на четверг устроили в центре города праздник и народные гуляния по случаю отмены "комендантского часа", который действовал с ноября прошлого года в связи с пандемией коронавируса COVID-19

Теперь жители Грузии могут свободно гулять по ночам. Это для тбилисцев стало настоящим праздником, в центре города до поздней ночи на улицах находились люди. Населению также списывают штрафы за нарушение ковид-ограничений. Речь идет о всех штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и масочного режима на сумму в 76 миллионов лари (более 24 миллионов долларов).

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Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составлял две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

По решению межведомственного координационного совета, с 9 ноября 2020 года "комендантский час" был введен в семи крупных городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. Изначально запрещалось передвижение с 22:00 до 05:00. Из-за продолжающегося роста случаев заражения COVID-19, с 28 ноября "комендантский час" продлили еще на час – с 21:00, сделав обязательным для жителей всей Грузии.

Временно отменяли "комендантский час" трижды – во время второго тура парламентских выборов 21 ноября 2020 года, в Новогоднюю и Рождественскую ночь. На Пасху ограничения не упразднили, однако сократили время действия с 23:00 до 04:00.

"Комендантский час" вводился в Грузии и весной 2020 года вместе с чрезвычайным положением. Тогда он действовал с 21:00 до 06:00.

Темы:
Видео-новости из Грузии (652)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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