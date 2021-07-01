Горящий "Мерседес" в центре Тбилиси потушили полицейские – видео

Во время празднования отмены "комендантского часа" у одного из участников стихийного "автопробега" по центру Тбилиси загорелся "Мерседес" прямо на Площади Свободы. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места происшествия

Потушить горящий автомобиль в центре Тбилиси помогли полицейские. Только у них в этот момент оказался огнетушитель. Ни в горящей машине, ни в соседних автомобилях огнетушителей не оказалось.

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По счастливой случайности, это ЧП произошло в непосредственной близости от полицейских, которые следили за соблюдением порядка после отмены "комендантского часа" в Тбилиси. Они сразу пришли на помощь.

Считанные секунды ушли на то, чтобы залить пеной из огнетушителя горящий мотор в автомобиле. Крупный пожар удалось предотвратить. Надо знать, что если срочно не принять меры по тушению автомобиля, он может полностью сгореть всего за пять минут.