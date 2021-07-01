Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

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Партия Гахария начала предвыборную кампанию с нового скандала В новом здании партии отключился свет, а владелец разорвал договор об аренде. Гахария заявил, что за этими действиями стоят "напуганные власти" 258

Еще одна оползневая зона в окрестностях Тбилиси - специалисты приступили к ее изучению Активизация оползневых процессов замечена на склоне у дороги Лиси-Мсхалдиди. Здесь уже образовались трещины шириной в два и глубиной в три метра 305