Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Единые национальные экзамены 2021 года начались в Грузии с грузинского языка и литературы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходят экзамены
Во время празднования отмены "комендантского часа" у одного из участников стихийного "автопробега" по центру Тбилиси загорелся "Мерседес" прямо на Площади Свободы. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места происшествия
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