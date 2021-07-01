18:02 01 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7639
  • 100 RUB4.3274
  • USD3.1659
Поиск
LIVE:
Видео

Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Получить короткую ссылку
31 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252185225.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210701/252185267/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-MID-Rossii-Marii-Zakharovoy.html
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21858083&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252185225.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252185233.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252185226.jpg
PT1S
2021-07-01T16:33Z

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой

Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

Теги:
Мария Захарова, Политика, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Праздник в Тбилиси по случаю отмены комендантского часа - видео
Праздник в Тбилиси по случаю отмены "комендантского часа" - видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться