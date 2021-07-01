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Единые национальные экзамены начались в Грузии 1 июля - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210701/252186566/Edinye-natsionalnye-ekzameny-nachalis-v-Gruzii-1-iyulya---video.html

Единые национальные экзамены 2021 года начались в Грузии с грузинского языка и литературы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходят экзамены

Как и в прошлом году, ЕНЭ проходят в Грузии с учетом всех правил и рекомендаций, разработанных для предотвращения распространения коронавируса.

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Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.

Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

С 14 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут учителя и лица, желающие стать педагогами.

Что касается грантового конкурса студентов, то он состоится 28 июля, а общий магистерский экзамен – 27-30 июля.

Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38,4 тысячи абитуриентов. Более 3,7 тысячи человек зарегистрировались на грантовый конкурс студентов, а на магистерский – более 12,8 тысячи желающих.

На экзамен предметного учителя или старшего педагога, а также подтверждения профкомпетенции зарегистрировались более 28,7 тысячи человек.

Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара). Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студенты. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов в магистры и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).

Темы:
Видео-новости из Грузии (653)
Теги:
Вузы Грузии, Единые национальные экзамены, Грузия

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