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Столкновения на акции противников ЛГБТ в столице Грузии

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© video: Sputnik . Alexander Imedashvili / Stringer
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210701/252188896/Stolknoveniya-na-aktsii-protivnikov-LGBT-v-stolitse-Gruzii.html

Кинопоказ, которым должна открыться неделя мероприятий защитников прав ЛГБТ в Тбилиси, прошел на фоне акции протеста - демонстранты пытались прорваться в здание и сорвать мероприятие

Участники акции сначала пытались прорваться через кордон полиции, а после стали кидать камни в здание. Часть камней попала в журналистов.

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НПО "Тбилиси Прайд" организовало неделю солидарности секс-меньшинствам, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства".

Полиция сообщила об 11 задержанных. Ранее МВД Грузии заявило, что примет меры, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятий, запланированных на 1 июля, и обеспечить порядок и защиту свободы выражения.

Против "Тбилиси прайд" выступают консервативные радикальные организации, которые требуют запретить Марш достоинства, в противном случае грозят срывать мероприятия.

Теги:
ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ, Тбилиси, Грузия

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