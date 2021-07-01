Столкновения на акции противников ЛГБТ в столице Грузии

Кинопоказ, которым должна открыться неделя мероприятий защитников прав ЛГБТ в Тбилиси, прошел на фоне акции протеста - демонстранты пытались прорваться в здание и сорвать мероприятие

Участники акции сначала пытались прорваться через кордон полиции, а после стали кидать камни в здание. Часть камней попала в журналистов.

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НПО "Тбилиси Прайд" организовало неделю солидарности секс-меньшинствам, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства".

Полиция сообщила об 11 задержанных. Ранее МВД Грузии заявило, что примет меры, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятий, запланированных на 1 июля, и обеспечить порядок и защиту свободы выражения.

Против "Тбилиси прайд" выступают консервативные радикальные организации, которые требуют запретить Марш достоинства, в противном случае грозят срывать мероприятия.