Запуск "Прогресса МС-17" с космодрома Байконур - как это было? - видео

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С космодрома Байконур успешно запущен российский корабль "Прогресс МС-17". Смотрите в видео, как прошел запуск корабля
Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела грузовик на околоземную орбиту. "Прогресс МС-17" доставит на Международную космическую станцию (МКС) запасы топлива, воду, баллоны с кислородом, оборудование для научных экспериментов и другие грузы.
В текущем году это уже второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС).