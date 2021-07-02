Запуск "Прогресса МС-17" с космодрома Байконур - как это было? - видео

С космодрома Байконур успешно запущен российский корабль "Прогресс МС-17". Смотрите в видео, как прошел запуск корабля

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела грузовик на околоземную орбиту. "Прогресс МС-17" доставит на Международную космическую станцию (МКС) запасы топлива, воду, баллоны с кислородом, оборудование для научных экспериментов и другие грузы.

В текущем году это уже второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС).