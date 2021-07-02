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Запуск "Прогресса МС-17" с космодрома Байконур - как это было? - видео

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video: Youtube / Roscosmos Media
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/02/252189682.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210702/252189774/Zapusk-Progressa-MS-17-s-kosmodroma-Baykonur---kak-eto-bylo---video.html

С космодрома Байконур успешно запущен российский корабль "Прогресс МС-17". Смотрите в видео, как прошел запуск корабля

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела грузовик на околоземную орбиту. "Прогресс МС-17" доставит на Международную космическую станцию (МКС) запасы топлива, воду, баллоны с кислородом, оборудование для научных экспериментов и другие грузы. 

В текущем году это уже второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС).

Теги:
Роскосмос, Россия, ракета

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