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"Только с QR-кодом": как московские рестораны работают по новым правилам

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210704/252168069/Tolko-s-QR-kodom-kak-moskovskie-restorany-rabotayut-po-novym-pravilam.html

В Москве рестораны и кафе работают по новой системе: сесть за столик в зале могут теперь только люди, имеющие специальный QR-код. Смотрите в видео, как функционирует новая система посещения общепита

Получить OR-код могут те, кто полностью привит или переболел COVID-19 под контролем медиков менее чем полгода назад, а также гости с отрицательным тестом на заболевание, сообщает Sputnik Беларусь

Что касается тех, кто не входит в эти группы, они могут занять столик на веранде или взять еду на вынос. 

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QR-код можно получить на сайте госуслуг. Как говорят городские власти, это вынужденная, но необходимая мера для сокращения роста числа заболевших в Москве.

Так или иначе, общепит не стали полностью закрывать на карантин, а дали бизнесу возможность удержаться в сложный пандемийный период, сохранить рабочие места. Те кафе, которые не ввели правила посещения по QR-коду, работают только на вынос и на доставку. Летние веранды до 11 июля действуют в обычном режиме – их можно посещать всем гостям без исключения.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Ресторан, Москва, Россия, Россия

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