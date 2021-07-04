Кадры спасения пилотов упавшего в океан грузового Boeing 737 - видео

На кадрах, которые сняла камера ночного видения, вертолет поднял одного из пилотов из воды. После чего спасатели доставили его в больницу в критическом состоянии. Второго пилота спасли сотрудники береговой охраны на лодке, сообщает Sputnik Беларусь
Как сообщают местные СМИ, у самолета была зафиксирована серьезная неисправность двигателя после взлета, в связи с чем пилоты попытались вернуться в аэропорт Гонолулу. Однако, вскоре, они вынуждены были совершить экстренную посадку прямо на воду.
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Спецкомиссия уже начала расследование причин инцидента.