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Променял испанские пляжи на саратовскую глубинку - усадьба Дон Кихота

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210705/252209816/Promenyal-ispanskie-plyazhi-na-saratovskuyu-glubinku---usadba-Don-Kikhota.html

Житель Саратовской области превратил свой двор в настоящую испанскую усадьбу. Его дом можно заметить уже издалека, а сад со скульптурами привлекает особое внимание. Смотрите подробности в видео

По возвращении в родное село Лох из Испании, где Юрий Карамзин прожил несколько лет, мужчина теперь разводит у себя во дворе альпийских коз и занимается производством домашнего сыра, сообщает Sputnik Азербайджан

Экскурсии для туристов, на которых Карамзин раскрывает секреты приготовления кисломолочного продукта, становятся с каждым годом все более популярными.

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Соседи в шутку уже прозвали мужчину местным Дон Кихотом. И конечно, какой Дон Кихот без мельницы? В селе Лох такая есть. Мельница XIX века стала одним из главных украшений и символов села. Именно к ней Карамзин и возит группы туристов.

Теги:
Россия

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