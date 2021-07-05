Променял испанские пляжи на саратовскую глубинку - усадьба Дон Кихота

Житель Саратовской области превратил свой двор в настоящую испанскую усадьбу. Его дом можно заметить уже издалека, а сад со скульптурами привлекает особое внимание. Смотрите подробности в видео

По возвращении в родное село Лох из Испании, где Юрий Карамзин прожил несколько лет, мужчина теперь разводит у себя во дворе альпийских коз и занимается производством домашнего сыра, сообщает Sputnik Азербайджан

Экскурсии для туристов, на которых Карамзин раскрывает секреты приготовления кисломолочного продукта, становятся с каждым годом все более популярными.

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Соседи в шутку уже прозвали мужчину местным Дон Кихотом. И конечно, какой Дон Кихот без мельницы? В селе Лох такая есть. Мельница XIX века стала одним из главных украшений и символов села. Именно к ней Карамзин и возит группы туристов.