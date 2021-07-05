Невероятное зрелище: оркестр из Сибири сыграл на ГЭС - видео

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Музыканты Красноярской краевой филармонии сыграли на местной ГЭС. Молодежный оркестр исполнил "Грустный вальс" на фоне мощных потоков сбрасываемой воды. Смотрите в видео небывалое театрализованное зрелище
Красноярскую гидроэлектростанцию на несколько минут превратили в сцену. Музыканты местной краевой филармонии исполнили на стратегическом объекте "Грустный вальс" Яна Сибелиуса, сообщает Sputnik Беларусь
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Живописные кадры сняли со смотровой площадки. Всего в исполнении классической музыки участвовало 19 музыкантов. В момент записи видеоролика было открыто два затвора электростанции.