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МЧС Азербайджана показало горящий вулкан на Каспии - видео

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video: YouTube / FHN Official
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210705/252216222/MChS-Azerbaydzhana-pokazalo-goryaschiy-vulkan-na-Kaspii---video.html

МЧС Азербайджана опубликовало видео пожара на Каспии, снятое с вертолета. Смотрите в видео кадры извержения грязевого вулкана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) подтверждает, что на острове Дашлы, примерно в 30 километрах от берега, произошло извержение грязевого вулкана, сообщает Sputnik Азерабайджан.

В настоящее время в кратере вулкана наблюдается небольшое пламя.

Ведомство заявляет об отсутствии каких-либо аварий на морских объектах нефтегазодобычи, других объектах производственной и транспортной инфраструктуры.

 

Теги:
Каспийский регион, извержение вулкана, Азербайджан

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