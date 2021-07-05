МЧС Азербайджана показало горящий вулкан на Каспии - видео

МЧС Азербайджана опубликовало видео пожара на Каспии, снятое с вертолета. Смотрите в видео кадры извержения грязевого вулкана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) подтверждает, что на острове Дашлы, примерно в 30 километрах от берега, произошло извержение грязевого вулкана, сообщает Sputnik Азерабайджан.

В настоящее время в кратере вулкана наблюдается небольшое пламя.

Ведомство заявляет об отсутствии каких-либо аварий на морских объектах нефтегазодобычи, других объектах производственной и транспортной инфраструктуры.