Противники ЛГБТ на улицах Тбилиси: ситуация накалена до предела - видео

На вечер в понедельник в центре Тбилиси было запланировано шествие в рамках недели в защиту ЛГБТ, однако затем его отменили из-за сложившейся ситуации. Премьер Грузии высказался против этой акции в центре города и предложил провести ее в другом месте, а МВД предложило организаторам закрытое пространство.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В то же время утром в понедельник противники ЛГБТ разобрали палатки оппозиции перед парламентом, а часть направилась к офису организации "Тбилиси Прайд", несколько человек проникли внутрь через балкон и сорвали радужные флаги.
По центру Тбилиси ходили агрессивно настроенные группы в поисках людей с радужной символикой. Они также были агрессивно настроены против представителей СМИ. Одного из журналистов уже забросали бутылками, пострадал оператор одного из телеканалов.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГРУЗИИ? СМОТРИТЕ ВИДЕО!
"Тбилиси прайд" распространил заявление, где пообещал провести свою акцию в Тбилиси, но не сегодня. "Марш достоинства" в понедельник отменяется. В срыве своих планов руководители организации обвинили правительство, которое не может обеспечить, по их словам, безопасность сторонников ЛГБТ.
Власти объявили, что не допустят столкновений, и обвинили оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.