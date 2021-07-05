Противники ЛГБТ на улицах Тбилиси: ситуация накалена до предела - видео

Ситуация в центре Тбилиси, где собрались противники проведения в столице "Марша достоинства" сторонниками ЛГБТ, накалена. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило в середине дня в понедельник в центре грузинской столицы

На вечер в понедельник в центре Тбилиси было запланировано шествие в рамках недели в защиту ЛГБТ, однако затем его отменили из-за сложившейся ситуации. Премьер Грузии высказался против этой акции в центре города и предложил провести ее в другом месте, а МВД предложило организаторам закрытое пространство.

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В то же время утром в понедельник противники ЛГБТ разобрали палатки оппозиции перед парламентом, а часть направилась к офису организации "Тбилиси Прайд", несколько человек проникли внутрь через балкон и сорвали радужные флаги.

По центру Тбилиси ходили агрессивно настроенные группы в поисках людей с радужной символикой. Они также были агрессивно настроены против представителей СМИ. Одного из журналистов уже забросали бутылками, пострадал оператор одного из телеканалов.

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"Тбилиси прайд" распространил заявление, где пообещал провести свою акцию в Тбилиси, но не сегодня. "Марш достоинства" в понедельник отменяется. В срыве своих планов руководители организации обвинили правительство, которое не может обеспечить, по их словам, безопасность сторонников ЛГБТ.

Власти объявили, что не допустят столкновений, и обвинили оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.