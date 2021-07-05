16:48 05 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Видео

Противники ЛГБТ на улицах Тбилиси: ситуация накалена до предела - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (654)
23341
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/05/252216137.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210705/252216394/Protivniki-LGBT-vyshli-na-ulitsy-v-Tbilisi-situatsiya-nakalena-do-predela---video.html

Ситуация в центре Тбилиси, где собрались противники проведения в столице "Марша достоинства" сторонниками ЛГБТ, накалена. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило в середине дня в понедельник в центре грузинской столицы

На вечер в понедельник в центре Тбилиси было запланировано шествие в рамках недели в защиту ЛГБТ, однако затем его отменили из-за сложившейся ситуации. Премьер Грузии высказался против этой акции в центре города и предложил провести ее в другом месте, а МВД предложило организаторам закрытое пространство.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В то же время утром в понедельник противники ЛГБТ разобрали палатки оппозиции перед парламентом, а часть направилась к офису организации "Тбилиси Прайд", несколько человек проникли внутрь через балкон и сорвали радужные флаги.

По центру Тбилиси ходили агрессивно настроенные группы в поисках людей с радужной символикой. Они также были агрессивно настроены против представителей СМИ. Одного из журналистов уже забросали бутылками, пострадал оператор одного из телеканалов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГРУЗИИ? СМОТРИТЕ ВИДЕО!

"Тбилиси прайд" распространил заявление, где пообещал провести свою акцию в Тбилиси, но не сегодня. "Марш достоинства" в понедельник отменяется. В срыве своих планов руководители организации обвинили правительство, которое не может обеспечить, по их словам, безопасность сторонников ЛГБТ.

Власти объявили, что не допустят столкновений, и обвинили оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

Темы:
Видео-новости из Грузии (654)
Теги:
разгоны акций протеста, Акции протеста, Акция протеста, Протест, ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ, Тбилиси

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Последствия мощного оползня в японском городе Атами
Мощный оползень разрушил дома в японском городе Атами - фото ЧП
Противники ЛГБТ вышли на улицы в Тбилиси: ситуация накалена до предела - видео
Противники ЛГБТ на улицах Тбилиси: ситуация накалена до предела - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться