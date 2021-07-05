Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео

Противники ЛГБТ, которые вышли на улицы опротестовать "Марш достоинства", обвиняли СМИ в "поддержке разврата". По предварительным данным, пострадали 15 журналистов, из них пятерым понадобилась госпитализация

Нападения на журналистов осудили и представители властей и оппозиции.

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Защитить журналистов и обеспечить им безопасные условия работы потребовали руководители трех основных оппозиционных телеканалов.

"Трудно подсчитать, сколько журналистов было избито сегодня. .. Мы призываем все СМИ самим защитить свои съемочные группы и вывести их из опасных зон", - сказал Церетели.

Телеканалы требуют немедленного расследования и задержания всех виновных.