ФСБ предотвратила теракты, которые готовили боевики ИГ* - эксклюзивные кадры спецоперации

Серия террористических актов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии предотвращена в ходе спецоперации Федеральной службы России. Силовики уничтожили шестерых боевиков ИГ* и задержали еще двоих. Боевики готовили атаки в городах России.
По замыслу злоумышленников, в Москве планировался взрыв самодельной бомбы в людном месте и нападение с оружием на людей. Одновременно террористы хотели нанести удар в Астрахани. В Кабардино-Балкарской Республике жертвами были выбраны представители местного исламского духовенства.
* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран