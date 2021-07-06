ФСБ предотвратила теракты, которые готовили боевики ИГ* - эксклюзивные кадры спецоперации

ФСБ России предотвратила серию терактов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Смотрите в видео эксклюзивные кадры разгрома ячейки террористов

Серия террористических актов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии предотвращена в ходе спецоперации Федеральной службы России. Силовики уничтожили шестерых боевиков ИГ* и задержали еще двоих. Боевики готовили атаки в городах России.

По замыслу злоумышленников, в Москве планировался взрыв самодельной бомбы в людном месте и нападение с оружием на людей. Одновременно террористы хотели нанести удар в Астрахани. В Кабардино-Балкарской Республике жертвами были выбраны представители местного исламского духовенства.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран