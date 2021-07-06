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Полиция между двух огней в Тбилиси: акция и контракция на проспекте Руставели - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (655)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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https://sputnik-georgia.ru/video/20210706/252234714/Politsiya-mezhdu-dvukh-ogney-v-Tbilisi-radikaly-pytayutsya-ustroit-stychki---video.html

Проспект Руставели в Тбилиси снова перекрыт - полиция пытается не допустить столкновения участников двух акций. Полицейские кордоны выстроились в несколько рядов. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий

Агрессивно настроенные защитники традиционных ценностей в Тбилиси вечером во вторник периодически пытаются прорваться к парламенту, где проходит акция молчания в знак солидарности с пострадавшими накануне во время беспорядков в центре столицы.

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МВД Грузии призвало участников акций в центре Тбилиси не переходить за рамки закона.

Акция молчания у парламента, к которой присоединились представители организации "Тбилиси Прайд" с символикой ЛГБТ, была анонсирована после событий 5 июля.

В этот день противники марша в защиту прав ЛГБТ напали на журналистов и неформально одетых подростков и разгромили офисы "Тбилиси прайда" и молодежной организации "Стыдно". В результате нападений пострадали 55 человек, из них 53 журналиста.

На данный момент полиция задержала за события 5 июля 8 человек в административном порядке и троих за нападения на журналистов, двое из которых в прошлом уже были судимы.

Ситуация на проспекте Руставели остается достаточно напряженной - и с той, и с другой стороны собрались по несколько тысяч человек.

Темы:
Видео-новости из Грузии (655)
Теги:
Права человека, ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ, Тбилиси, разгоны акций протеста, Акции протеста, Акция протеста, Протест

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