Крики и драки: проспект Руставели в Тбилиси охвачен протестами - видео

Снова аресты и задержания протестующих полицией - ситуация на проспекте Руставели в центре Тбилиси остается сложной. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий

Проспект Руставели в Тбилиси вечером во вторник оказался снова перекрыт. Агрессивно настроенные защитники традиционных ценностей периодически пытаются прорваться к парламенту Грузии, где проходит акция молчания в знак солидарности с пострадавшими накануне во время беспорядков в центре столицы.

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Полиция пытается не допустить столкновения участников двух акций. Полицейские кордоны выстроились в несколько рядов. МВД страны призвало участников акций в центре Тбилиси не переходить за рамки закона.

Акция молчания у парламента, к которой присоединились представители организации "Тбилиси прайд" с символикой ЛГБТ, была анонсирована после событий 5 июля.

В этот день противники марша в защиту прав ЛГБТ напали на журналистов и неформально одетых подростков и разгромили офисы "Тбилиси прайда" и молодежной организации "Стыдно". В результате нападений пострадали 55 человек, из них 53 журналиста.

На данный момент полиция задержала за события 5 июля 8 человек в административном порядке и троих за нападения на журналистов, двое из которых в прошлом уже были судимы.

Ситуация на проспекте Руставели остается достаточно напряженной - и с той, и с другой стороны собрались по несколько тысяч человек.