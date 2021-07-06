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Полицию закидали петардами и дымовыми шашками в Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (657)
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Sputnik Грузия
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Агрессивно настроенные защитники традиционных ценностей на проспекте Руставели закидывают участников другой акции камнями, дымовыми шашками и петардами. Под раздачу попали и полицейские, Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий

Агрессивно настроенные защитники традиционных ценностей периодически пытаются прорваться к парламенту Грузии, где проходит акция молчания в знак солидарности с пострадавшими накануне во время беспорядков в центре столицы. Они стали бросать в сторону участников акции у парламента дымовые шашки, петарды и камни. Некоторые из таких "снарядов" попали в полицейских, а также журналистов, которые работают на месте событий.

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Полиция пытается не допустить столкновения участников двух акций. Полицейские кордоны выстроились в несколько рядов. МВД страны призвало участников акций в центре Тбилиси не переходить за рамки закона.

Акция молчания у парламента, к которой присоединились представители организации "Тбилиси прайд" с символикой ЛГБТ, была анонсирована после событий 5 июля.

В этот день противники марша в защиту прав ЛГБТ напали на журналистов и неформально одетых подростков и разгромили офисы "Тбилиси прайда" и молодежной организации "Стыдно". В результате нападений пострадали 55 человек, из них 53 журналиста.

На данный момент полиция задержала за события 5 июля 8 человек в административном порядке и троих за нападения на журналистов, двое из которых в прошлом уже были судимы.

Ситуация на проспекте Руставели остается достаточно напряженной - и с той, и с другой стороны собрались по несколько тысяч человек.

Темы:
Видео-новости из Грузии (657)
Теги:
ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ, разгоны акций протеста, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Тбилиси, происшествия, Грузия

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