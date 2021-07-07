Гигантский портрет Лионеля Месси нарисовали на дне высохшего озера - видео

Портрет звезды футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси площадью 2000 квадратных метров нарисовали на дне высохшего озера в городе Сирджан в Иране. Смотрите в видео, как выглядит необычный рисунок

По словам геодезиста и художника Абольфази Садеги, во время создания портрета футбольной легенды участок размечали при помощи GPS, сообщает Sputnik Азербайджан

Геодезист объяснил, что территория гигантского портрета была поделена на пять частей, на каждой из которых создавался составной элемент общей работы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

"Волосы и борода футболиста были созданы на одном участке, его глаза и рот - на другом, левое ухо игрока нарисовали на третьем участке, а часть туловища с надписью Eternal 10 - на четвертом. Правое ухо, волосы и борода игрока заняли пятый участок", - поделился автор.

Красками для картины послужила смесь древесного угля и воды.