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Град камней обрушился на журналистов и акцию у парламента Грузии - видео

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210707/252235640/Grad-kamney-obrushilsya-na-zhurnalistov-i-aktsiyu-u-parlamenta-Gruzii---video.html

Агрессивно настроенные защитники традиционных ценностей попытались через кордон полиции закидать акцию у здания парламента Грузии и работающих там журналистов камнями. Что происходило на проспекте Руставели - смотрите в видео Sputnik Грузия

В настоящее время территория перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси уже занята противниками ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей - они сорвали флаг ЕС с флагштока и сожгли его.

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К этому моменту МВД успело эвакуировать оттуда участников "акции молчания" против насилия и предотвратить открытые столкновения.

Полицию закидали петардами и дымовыми шашками в Тбилиси - видео
© Sputnik / Alex Shlamov
Полицию закидали петардами и дымовыми шашками в Тбилиси - видео

У здания парламента сейчас находится до двух тысяч человек. Они уже повесили вместо флага ЕС флаг Грузии и установили крест.

Полиция обратилась к журналистам с требованием покинуть территорию спецоперации. На проспекте Руставели остаются только представители полиции и участники контр-акции, которые расходится отказываются.

По предварительным данным, есть пострадавшие среди полицейских - в них летели камни и куски арматуры.

Участников акции против насилия, которые ранее стояли перед парламентом, вывезли в безопасное место на микроавтобусах.

Теги:
разгоны акций протеста, Акции протеста, Акция протеста, Протест, ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ, Грузия

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