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Михаил Мурашко вручил дипломы самому яркому выпуску медиков в Баку

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210707/252241821/Mikhail-Murashko-vruchil-diplomy-samomu-yarkomu-vypusku-medikov-v-Baku.html

Министр здравоохранения России вручил дипломы первому выпуску специалистов Бакинского филиала Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Смотрите подробности в видео

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 6 июля, совершил визит в Азербайджан, сообщает Sputnik Азербайджан

Программа выдалась крайне насыщенной. Кроме официальных встреч, министр успел вручить дипломы первым выпускникам Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

С особой гордостью Мурашко отметил, что двадцать процентов выпускников этого года получают красные дипломы. Первыми выпускниками филиала стали 87 человек, заслужившие похвалу от министра здравоохранения России.

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Михаил Мурашко отметил, что в рамках визита была подписана дорожная карта по развитию приоритетных направлений сотрудничества в сфере здравоохранения между Россией и Азербайджаном. В нее входит взаимодействие в области инфекционных и неинфекционных заболеваний, переподготовки медиков, налаживание непосредственных связей между научно-исследовательскими институтами страны, создание связей между научно-медицинскими учреждениями и сообществами.

Теги:
Студенты, Баку, Азербайджан, медицина

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