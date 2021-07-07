Михаил Мурашко вручил дипломы самому яркому выпуску медиков в Баку

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 6 июля, совершил визит в Азербайджан, сообщает Sputnik Азербайджан

Программа выдалась крайне насыщенной. Кроме официальных встреч, министр успел вручить дипломы первым выпускникам Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

С особой гордостью Мурашко отметил, что двадцать процентов выпускников этого года получают красные дипломы. Первыми выпускниками филиала стали 87 человек, заслужившие похвалу от министра здравоохранения России.

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Михаил Мурашко отметил, что в рамках визита была подписана дорожная карта по развитию приоритетных направлений сотрудничества в сфере здравоохранения между Россией и Азербайджаном. В нее входит взаимодействие в области инфекционных и неинфекционных заболеваний, переподготовки медиков, налаживание непосредственных связей между научно-исследовательскими институтами страны, создание связей между научно-медицинскими учреждениями и сообществами.