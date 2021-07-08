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Нитраты зашкаливают: как в Беларуси решают проблему с питьевой водой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210708/252251148/Nitraty-zashkalivayut-kak-v-Belarusi-reshayut-problemu-s-pitevoy-vodoy.html

Жители деревни Королев Стан под Минском провели полгода без питьевой воды. А все из-за содержания нитратов, которые превышали положенную норму. Смотрите подробности в видео

Ежедневно в населенный пункт приезжала автоцистерна с водой, чтобы люди могли пополнить запасы питьевой воды, сообщает Sputnik Беларусь

Концентрация нитратов в воде превышена более чем в 2 раза. С февраля она стала непригодной для питья. Проблема не новая и для других жителей сельской местности, где нет централизованного водоснабжения. Но решение все же нашлось.

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В июле в деревне появилась одна станция очистки воды на проблемной скважине, которая "убирает" нитраты. На очереди появление второй такой станции.

Теги:
Минск, Экология, Вода, Беларусь

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