Нитраты зашкаливают: как в Беларуси решают проблему с питьевой водой

Жители деревни Королев Стан под Минском провели полгода без питьевой воды. А все из-за содержания нитратов, которые превышали положенную норму. Смотрите подробности в видео

Ежедневно в населенный пункт приезжала автоцистерна с водой, чтобы люди могли пополнить запасы питьевой воды, сообщает Sputnik Беларусь

Концентрация нитратов в воде превышена более чем в 2 раза. С февраля она стала непригодной для питья. Проблема не новая и для других жителей сельской местности, где нет централизованного водоснабжения. Но решение все же нашлось.

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В июле в деревне появилась одна станция очистки воды на проблемной скважине, которая "убирает" нитраты. На очереди появление второй такой станции.