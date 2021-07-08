Нитраты зашкаливают: как в Беларуси решают проблему с питьевой водой

Ежедневно в населенный пункт приезжала автоцистерна с водой, чтобы люди могли пополнить запасы питьевой воды, сообщает Sputnik Беларусь
Концентрация нитратов в воде превышена более чем в 2 раза. С февраля она стала непригодной для питья. Проблема не новая и для других жителей сельской местности, где нет централизованного водоснабжения. Но решение все же нашлось.
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В июле в деревне появилась одна станция очистки воды на проблемной скважине, которая "убирает" нитраты. На очереди появление второй такой станции.