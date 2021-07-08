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Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов - видео

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В Москве прошла встреча встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Смотрите в видео, как прошли переговоры политиков

Это была первая встреча после внеочередных парламентских выборов в Армении и победы партии Пашиняна, сообщает Sputnik Армения

Как отметил российский лидер, Никол Пашинян получил доверие армянского народа, что крайне важно для дальнейшего развития страны.

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Главы двух государств обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, вопрос возвращения армянских пленных из Азербайджана.

По словам и.о. премьера, встреча в Кремле была крайне важной с точки зрения необходимости сверки часов по указанным вопросам. Пашинян назвал армяно-азербайджанскую границу в Сюнике и Гегаркунике очагом постоянной напряженности.
Никол Пашинян также поблагодарил Путина за личный вклад в возвращение 15 пленных, вернувшихся на родину 3 июля.

Теги:
Политика, Никол Пашинян, Владимир Путин

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