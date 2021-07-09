Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
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