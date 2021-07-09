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Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210709/252261423/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-MID-Rossii-Marii-Zakharovoy-.html
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2062113&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252261352.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252261360.jpg
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PT74M23S
2021-07-09T10:48Z

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой

Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

Теги:
Политика, Мария Захарова, Россия

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