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Затопленные дворы, электричества нет: стихия обрушилась на Азербайджан - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210710/252269883/Zatoplennye-dvory-elektrichestva-net-stikhiya-obrushilas-na-Azerbaydzhan---video.html

На северо-западе Азербайджане уже несколько дней не прекращаются сильные ливни. Смотрите в видео кадры потопа и разрушений

В Геранбойском районе затопило дворы и размыло дороги, а местные жители страдают от серьезных перебоев с электричеством, сообщает Sputnik Азербайджан

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В результате дождей уровень воды в горных реках повысился. Вокруг реки Тала оказались затопленными два села с населением более 16 тысяч человек.

Теги:
Дождь, Погода, Азербайджан

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