Затопленные дворы, электричества нет: стихия обрушилась на Азербайджан - видео

На северо-западе Азербайджане уже несколько дней не прекращаются сильные ливни. Смотрите в видео кадры потопа и разрушений

В Геранбойском районе затопило дворы и размыло дороги, а местные жители страдают от серьезных перебоев с электричеством, сообщает Sputnik Азербайджан

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В результате дождей уровень воды в горных реках повысился. Вокруг реки Тала оказались затопленными два села с населением более 16 тысяч человек.