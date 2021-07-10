Затопленные дворы, электричества нет: стихия обрушилась на Азербайджан - видео

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На северо-западе Азербайджане уже несколько дней не прекращаются сильные ливни. Смотрите в видео кадры потопа и разрушений
В Геранбойском районе затопило дворы и размыло дороги, а местные жители страдают от серьезных перебоев с электричеством, сообщает Sputnik Азербайджан
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В результате дождей уровень воды в горных реках повысился. Вокруг реки Тала оказались затопленными два села с населением более 16 тысяч человек.