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"Талибан"* строит планы на будущее Афганистана. Что ждет страну, если Кабул проиграет?

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video: Sputnik / RIA Novosti / AP / Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0a/252273491.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210710/252273534/Taliban-stroit-plany-na-buduschee-Afganistana-Chto-zhdet-stranu-esli-Kabul-proigraet.html

В Москве прошла встреча делегации движения "Талибан" (запрещено в России) со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Смотрите подробности в видео

Переговоры прошли на фоне роста эскалации в Афганистане, где не прекращаются бои между правительственными войсками и боевиками.

Особенно напряженная ситуация складывается на севере страны вблизи границы с Таджикистаном.

Смотрите в нашем видео, какое будущее приготовили для Афганистана талибы? Готова ли Москва помочь Душанбе в случае необходимости? И станет ли Россия вмешиваться в Афганистан?

Теги:
Кабул, Афганистан

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