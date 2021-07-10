“Талибан”* строит планы на будущее Афганистана. Что ждет страну, если Кабул проиграет?

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В Москве прошла встреча делегации движения "Талибан" (запрещено в России) со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Смотрите подробности в видео
Переговоры прошли на фоне роста эскалации в Афганистане, где не прекращаются бои между правительственными войсками и боевиками.
Особенно напряженная ситуация складывается на севере страны вблизи границы с Таджикистаном.
Смотрите в нашем видео, какое будущее приготовили для Афганистана талибы? Готова ли Москва помочь Душанбе в случае необходимости? И станет ли Россия вмешиваться в Афганистан?