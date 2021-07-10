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Мощи святой царицы Кетеван доставили в Грузию

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© video: Sputnik . Alex Shlamov / Natia Kvartskhava
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0a/252275433.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210710/252275559/Moschi-svyatoy-tsaritsy-Ketevan-dostavili-v-Gruziyu.html

Мощи царицы Кетеван, причисленной Грузинской православной церковью к лику святых, доставили в Грузию и останутся здесь навечно. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в храме Святой Троицы Самеба прошла праздничная служба

Решение о передаче святыни было принято премьер-министром Индии Нарендры Моди в знак дружественных отношений между двумя странами.

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В день передачи мощей грузинской церкви в храме Святой Троицы Самеба в Тбилиси прошла праздничная служба, на которой присутствовали первые лица Грузии и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который доставил мощи в Грузию.

Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передачи их Православной церкви Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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Согласно историческим источникам, царицу Кахети в 1614 году взял в заложники персидский шах Аббас. Она провела в заточении десять лет, ее принуждали сменить веру, но так и не сломили. Она умерла в муках.

Португальские миссионеры, которые стали свидетелями убийства царицы, тайно выкопали ее останки и доставили в монастырь в Испагане. Позже миссионеры доставили останки в Грузию. До 1723 года они хранились в храме Алаверди, а позже пропали.

Кроме Грузии и России, часть мощей святой царицы Кетеван доставили в Гоа, в монастырь Святого Августина. В начале XIX века монастырь в Гоа был уничтожен. Научные экспедиции искали реликвию в разное время.

В 2013 году журнал Archeology сообщил, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей показал, они имеют грузинское происхождение.

Теги:
Самеба, религия, Тбилиси, Грузия

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