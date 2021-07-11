https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252277709.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210711/252278299/Ogon-doshel-do-zhilykh-domov-v-Chelyabinskoy-oblasti-boryutsya-pozharami---video.html
Огонь дошел до жилых домов: в Челябинской области борются пожарами - видео
Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Карталинском районе Челябинской области, где ранее возникло возгорание в связи с высокими температурами и усилением ветра. Смотрите подробности в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=89880518&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252277709.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252277717.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252277710.jpg
PT1M09S
2021-07-11T15:59Z
Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Карталинском районе Челябинской области, где ранее возникло возгорание в связи с высокими температурами и усилением ветра. Смотрите подробности в видео
На кадрах, снятых в пятницу, можно увидеть, как сильный ветер раздувает огонь. В МЧС сообщили, что общая площадь природных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 5 000 гектаров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Из-за порывов ветра, которые достигают 20 метров в секунду, пожар из леса добрался до поселков Джабык и Запасное. Жители поселений были эвакуированы в безопасные районы. По информации пресс-службы МЧС, в Запасном от огня пострадали восемь жилых строений, а в поселке Джабык - 63 дома.
Кроме того, вокруг населенных пунктов была проведена дополнительная опашка, а также расширены минерализованные полосы. К месту были отправлены 17 единиц инженерной техники. В поселениях было организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС.