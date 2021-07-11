Огонь дошел до жилых домов: в Челябинской области борются пожарами - видео

Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Карталинском районе Челябинской области, где ранее возникло возгорание в связи с высокими температурами и усилением ветра. Смотрите подробности в видео

На кадрах, снятых в пятницу, можно увидеть, как сильный ветер раздувает огонь. В МЧС сообщили, что общая площадь природных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 5 000 гектаров.

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Из-за порывов ветра, которые достигают 20 метров в секунду, пожар из леса добрался до поселков Джабык и Запасное. Жители поселений были эвакуированы в безопасные районы. По информации пресс-службы МЧС, в Запасном от огня пострадали восемь жилых строений, а в поселке Джабык - 63 дома.

Кроме того, вокруг населенных пунктов была проведена дополнительная опашка, а также расширены минерализованные полосы. К месту были отправлены 17 единиц инженерной техники. В поселениях было организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС.