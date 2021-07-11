17:49 11 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7309
  • 100 RUB4.2357
  • USD3.1455
Поиск
Видео

Огонь дошел до жилых домов: в Челябинской области борются пожарами - видео

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252277709.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210711/252278299/Ogon-doshel-do-zhilykh-domov-v-Chelyabinskoy-oblasti-boryutsya-pozharami---video.html
Огонь дошел до жилых домов: в Челябинской области борются пожарами - видео
Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Карталинском районе Челябинской области, где ранее возникло возгорание в связи с высокими температурами и усилением ветра. Смотрите подробности в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=89880518&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252277709.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252277717.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252277710.jpg
PT1M09S
2021-07-11T15:59Z

Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Карталинском районе Челябинской области, где ранее возникло возгорание в связи с высокими температурами и усилением ветра. Смотрите подробности в видео

На кадрах, снятых в пятницу, можно увидеть, как сильный ветер раздувает огонь. В МЧС сообщили, что общая площадь природных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 5 000 гектаров.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Из-за порывов ветра, которые достигают 20 метров в секунду, пожар из леса добрался до поселков Джабык и Запасное. Жители поселений были эвакуированы в безопасные районы. По информации пресс-службы МЧС, в Запасном от огня пострадали восемь жилых строений, а в поселке Джабык - 63 дома.

Кроме того, вокруг населенных пунктов была проведена дополнительная опашка, а также расширены минерализованные полосы. К месту были отправлены 17 единиц инженерной техники. В поселениях было организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС.

Теги:
происшествия, Челябинск, МЧС РФ

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передачи их Православной церкви Грузии
Верующие Грузии ликуют: мощи святой царицы Кетеван доставлены на родину – фото
Спасатели МЧС борются с огнем в поселках Челябинской области
Огонь дошел до жилых домов: в Челябинской области борются пожарами - видео
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться