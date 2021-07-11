Сладкие хары-бюльбюль и бута: как отмечают Всемирный день шоколада в Азербайджане

Любители сладкого отмечают 11 июля Всемирный день шоколада. Смотрите в видео, как создают шоколадные шедевры в одной из кондитерских Баку

Любимое лакомство всех сладкоежек - шоколад. Он настолько популярен во всем мире, что ему посвятили целый праздник, сообщает Sputnik Азербайджан

Во-первых, шоколад – это не только вкусно, но и полезно. В нем содержится серотонин, который поднимает настроение. Шоколад стимулирует работу сердца и снижает риск инфарктов. Удивительно, но всего 10 граммов черного шоколада надолго притупляют чувство голода и избавляют от депрессии. Многие утверждают, что после того, как полакомятся кусочком шоколада, им и думается лучше.