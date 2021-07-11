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Сладкие хары-бюльбюль и бута: как отмечают Всемирный день шоколада в Азербайджане

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Любители сладкого отмечают 11 июля Всемирный день шоколада. Смотрите в видео, как создают шоколадные шедевры в одной из кондитерских Баку

Любимое лакомство всех сладкоежек - шоколад. Он настолько популярен во всем мире, что ему посвятили целый праздник, сообщает Sputnik Азербайджан

Во-первых, шоколад – это не только вкусно, но и полезно. В нем содержится серотонин, который поднимает настроение. Шоколад стимулирует работу сердца и снижает риск инфарктов. Удивительно, но всего 10 граммов черного шоколада надолго притупляют чувство голода и избавляют от депрессии. Многие утверждают, что после того, как полакомятся кусочком шоколада, им и думается лучше.

Теги:
Шоколад, Азербайджан, Азербайджан

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