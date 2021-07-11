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Смерть журналиста вывела людей на улицы Тбилиси - видео акции у парламента

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Темы:
Видео-новости из Грузии (658)
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Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава, который умер через несколько дней после того, как был избит во время съемок контракции противников ЛГБТ, потрясла Грузию. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция протеста у здания парламента страны

Первые лица страны выразили официальные соболезнования и пообещали объективное расследование, а оппозиция обвинила власти в бездействии 5 июля, когда город был охвачен беспорядками и пострадали более 50 представителей СМИ.

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Оппозиция и гражданские активисты провели крупный митинг с требованием отставки правительства у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Позже участники акции переместились к зданию правительственной администрации.

На вечер понедельника активисты анонсируют новую акцию протеста в центре Тбилиси, если до тех пор премьер-министр Ираклий Гарибашвили не уйдет в отставку. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (658)
Теги:
Акции протеста, Протест, Акция протеста, Права человека, Свобода человека, Журналисты, Грузия

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