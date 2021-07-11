Смерть журналиста вывела людей на улицы Тбилиси - видео акции у парламента

Первые лица страны выразили официальные соболезнования и пообещали объективное расследование, а оппозиция обвинила власти в бездействии 5 июля, когда город был охвачен беспорядками и пострадали более 50 представителей СМИ.
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Оппозиция и гражданские активисты провели крупный митинг с требованием отставки правительства у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Позже участники акции переместились к зданию правительственной администрации.
На вечер понедельника активисты анонсируют новую акцию протеста в центре Тбилиси, если до тех пор премьер-министр Ираклий Гарибашвили не уйдет в отставку.