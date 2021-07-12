Оппозиционные журналисты прорвались в грузинский парламент - видео

Журналисты и оппозиционеры в понедельник снесли охрану и прорвались в зал заседания парламента Грузии, требуя встречи с депутатами. Пленарное заседание парламента сорвано. Смотрите подробности в видео

В настоящее время потасовка продолжается в зале заседаний, ситуация остается напряженной.

Место спикера парламента заняли представительницы оппозиции Тинатин Бокучава, Елена Хоштария, Лела Кебурия, Хатуна Самнидзе, Ана Нацвлшвили, которые вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза. С трибуны они требуют отставки правительства.

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Перед тем, как ворваться в парламент, журналисты оппозиционных телеканалов выступили с совместным заявлением, подчеркнув, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время съемок акции противников "Марша достоинства" 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.