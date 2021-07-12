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Драка за трибуну в парламенте Грузии: оппозиция сорвала заседание - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (659)
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Заседание парламента Грузии в понедельник было сорвано представителями оппозиционных СМИ и депутатами от оппозиции. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило в зале заседаний

Протестующие пытались занять парламентскую трибуну и требовали отставки правительства после смерти телеоператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, избитого 5 июля во время акции противников "Марша достоинства" в Тбилиси.

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Оппозиционные журналисты прорвались в грузинский парламент
© Sputnik / Alex Shlamov
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Оппозиционные депутаты и группа журналистов ворвалась в зал заседаний. Место спикера парламента заняли представительницы оппозиции - Тинатин Бокучава, Елена Хоштария, Лела Кебурия, Хатуна Самнидзе, Ана Нацвлшвили, которые вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза. С трибуны они требовали отставки правительства.

Приставы через некоторое время смогли навести порядок в зале. Часть лидеров оппозиции были выдворены из зала заседаний парламента Грузии насильно.

Темы:
Видео-новости из Грузии (659)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Парламент Грузии, Парламент Грузии, Грузия

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