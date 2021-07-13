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Красная краска и аресты: офис "Мечты" закидали яйцами в Тбилиси – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (660)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210713/252304815/Krasnaya-kraska-i-aresty-ofis-Mechty-zakidali-yaytsami---video.html

Несколько сотен человек накануне собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта", чтобы выразить свой протест в связи с кончиной телеоператора во время беспорядков в Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило у офиса правящей партии минувшей ночью

В Грузии не утихают протесты, начавшиеся после смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Ситуация у офиса правящей партии "Грузинская мечта" накалилась накануне вечером с самого начала акции.

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Недовольные большим присутствием полиции участники акции сначала пытались прорвать кордон у офиса, а после стали кидать в офис "Грузинской мечты" яйца.

Акция протеста у офиса Грузинской мечты из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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Позже участники стали кидать пакеты с краской в здание, один из пакетов попал в сотрудника полиции и лидера партии "Время" Элене Хоштария. Ситуация накалилась после того, как активисты пытались разбить автомобиль рядом с зданием.

Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что это сделал подосланный человек, которого выгнали ранее с территории у парламента. В результате потасовок и стычек с полицией были задержаны 12 человек.

Акции протеста СМИ в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Участники акции обвиняют власти в организации целенаправленной "охоты на журналистов" во время контракции и беспорядков 5 июля. В тот день пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями.

По делу о нападении на Лашкарава МВД задержало пять человек.

Темы:
Видео-новости из Грузии (660)
Теги:
громкие аресты, Арест, разгоны акций протеста, Акции протеста, Протест, Тбилиси, Куриные яйца, Грузинская мечта

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