Лукашенко и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге - видео

Президенты России и Беларуси провели встречу в Санкт-Петербурге. Смотрите на видео, как прошли переговоры лидеров

Александр Лукашенко и Владимир Путин осудили договоренности по кредиту, торгово-экономическое взаимодействие, а также реализацию крупных совместных проектов и строительство Союзного государства, сообщает Sputnik Беларусь

Владимир Путин заявил, что Минск остается для Москвы большим и надежным партнером в сфере экономики. Российский лидер отметил, что Беларусь обслуживает все кредиты. Внешний долг Республики сократился на 2,5 % (на 0,5 миллиарда долларов).

В свою очередь белорусский лидер заверил, что страна выдержит санкции, введенные против нее Западом, и постарается выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, "чего бы ей это ни стоило". Кроме того, Лукашенко призвал уделять особое внимание безопасности России и Беларуси.