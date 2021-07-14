12:44 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Видео

Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252313174.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210714/252313242/Zhertvami-obrusheniya-gostinitsy-v-Kitae-stali-17-chelovek---video.html
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Не менее 17 человек погибли в результате обрушения в понедельник гостиницы в городе Сучжоу восточной китайской провинции Цзянсу
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=16886850&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252313174.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252313182.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252313175.jpg
PT2M37S
2021-07-14T09:49Z

Не менее 17 человек погибли в результате обрушения в понедельник гостиницы в городе Сучжоу восточной китайской провинции Цзянсу

По последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов 23 человека, из них пять человек были госпитализированы, а 17 человек погибли.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Отмечается, что поисково-спасательные работы завершены.

Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в одном их районов Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания под завалами оказались 23 человека.

Теги:
ЧП, происшествия, Гостиница, Китай

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Лукашенко и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге
Лукашенко и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться