Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео

Несколько сотен человек накануне собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта", чтобы выразить свой протест в связи с кончиной телеоператора во время беспорядков в Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило у офиса правящей партии минувшей ночью