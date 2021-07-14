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Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Не менее 17 человек погибли в результате обрушения в понедельник гостиницы в городе Сучжоу восточной китайской провинции Цзянсу
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PT2M37S
2021-07-14T09:49Z
Не менее 17 человек погибли в результате обрушения в понедельник гостиницы в городе Сучжоу восточной китайской провинции Цзянсу
По последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов 23 человека, из них пять человек были госпитализированы, а 17 человек погибли.
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Отмечается, что поисково-спасательные работы завершены.
Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в одном их районов Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания под завалами оказались 23 человека.