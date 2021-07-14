Миллиардер Ричард Брэнсон сдержал слово и побывал на орбите

Компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с четырьмя людьми на борту, среди которых был и глава компании, миллиардер Ричард Брэнсон. Смотрите в видео впечатляющие кадры полета

Экипаж во главе с Бренсоном совершил суборбитальный полет, поднявшись на корабле на высоту более 80 километров, где на несколько минут смог почувствовать невесомость. После достижения границы космоса аппарат начал снижение и успешно совершил посадку на частный космодром компании в Нью-Мексико.

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В полет с миллиардером отправились бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.