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Миллиардер Ричард Брэнсон сдержал слово и побывал на орбите

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Sputnik Грузия
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Компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с четырьмя людьми на борту, среди которых был и глава компании, миллиардер Ричард Брэнсон. Смотрите в видео впечатляющие кадры полета

Экипаж во главе с Бренсоном совершил суборбитальный полет, поднявшись на корабле на высоту более 80 километров, где на несколько минут смог почувствовать невесомость. После достижения границы космоса аппарат начал снижение и успешно совершил посадку на частный космодром компании в Нью-Мексико.

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В полет с миллиардером отправились бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

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