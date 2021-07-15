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Манифестация против санитарных паспортов в Париже – видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210715/252325008/Manifestatsiya-protiv-sanitarnykh-pasportov-v-Parizhe---video.html
Манифестация против санитарных паспортов в Париже – видео
Представители сил правопорядка использовали дымовые шашки и слезоточивый газ для разгона несанкционированной акции в Париже. Смотрите подробности в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76844407&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252324699.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252324707.jpg
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PT0M35S
2021-07-15T14:06Z

Представители сил правопорядка использовали дымовые шашки и слезоточивый газ для разгона несанкционированной акции в Париже. Смотрите подробности в видео

Парижане, недовольные санитарными мерами, которые анонсировали французские власти, собрались на площади Pеспублики в центре столицы. Собрание переросло в несогласованное шествие. На бульваре де Бон Нувель манифестанты оказались заблокированы. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник сообщил об обязательной вакцинации медиков и введении для граждан санитарных пропусков, без которых с 21 июля станет невозможным посещение фестивалей, спектаклей, парков аттракционов, а с 1 августа – нахождение в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования.

Теги:
разгоны акций протеста, Акции протеста, Протест, Париж

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