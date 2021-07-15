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Олимпийский чемпион назвал два пути спасения экономики Грузии

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
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Член Бизнес академии Грузии, генеральный директор компании "Индустрия природной питьевой воды Грузии", олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Роман Руруа считает импортозамещение выходом из экономического кризиса

В ходе пресс-конференции на тему "Развитие местного производства и импортозамещение в Грузии", которая состоялось в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, Руруа назвал ошибкой возлагать большие надежды на туризм, который не сможет обеспечить реальные потребности Грузии. На его взгляд, есть два пути выхода из кризиса - повышение интеллекта нации или использование природных ресурсов.

"Величайшие ученые с древних времен ищут ответ на вопрос, почему некоторые страны бедные, а некоторые - богатые. На вопрос смог ответить лишь один человек в 19 веке, Адам Смит. Он сказал, что для того, чтобы твоя страна была богатой, нужно производить продукцию, которую ты будешь экспортировать, и, соответственно, сократишь импорт. Лучшую формулу еще никто не придумал, заходит больше денег, и меньше выходит из страны. Деньги входят в страну, когда ты вывозишь свою продукцию. А если ты завозишь иностранную продукцию, то деньги утекают обратно в страны-экспортеры. И мы становимся потребительской страной. Мы таковой и стали, привязались к туризму. И даже без коронавируса туризм не может обеспечить потребности страны. Большие ошибки были допущены, и их нужно исправлять. Есть два основных пути – повышение интеллекта нации или использование каких-либо природных ресурсов", - заявил Руруа.

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Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно, считают власти.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. В то время как в 2019 году, до пандемии, число международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.

Теги:
Экономика, пресс-центр, Тбилиси, Грузия

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