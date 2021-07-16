Во что “Талибан”* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители

Мирные жители Афганистана вынуждены покинуть свои дома и переселиться во временные палаточные лагеря из-за наступления движения "Талибан"*. Условия в них оставляют желать лучшего – не хватает воды, еды и медикаментов.
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Боевики активизировались на фоне вывода американских войск и захватывают все больше территорий страны, особенно на севере.
В каких условиях теперь живут афганцы? И готов ли Вашингтон оказать помощь союзному Кабулу? Смотрите в нашем видео.
* - террористическая организация, запрещенная в России