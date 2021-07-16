ФСБ предотвратила теракт в Москве - видео

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Смотрите в видео кадры спецоперации

Российские силовики задержали мужчину, которого подозревают в подготовке взрыва в месте массового скопления людей.

У него нашли тайник с самодельным взрывным устройством. А еще сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили у россиянина переписку с террористами из Сирии. Личность мужчины пока не раскрывают.

Против него возбуждено уголовное дело.