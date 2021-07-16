10:50 16 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7108
  • 100 RUB4.2316
  • USD3.1386
Поиск
Видео

ФСБ предотвратила теракт в Москве - видео

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: FSB Russia
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252332452.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210716/252332499/FSB-predotvratila-terakt-v-Moskve---video.html

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Смотрите в видео кадры спецоперации

Российские силовики задержали мужчину, которого подозревают в подготовке взрыва в месте массового скопления людей.

У него нашли тайник с самодельным взрывным устройством. А еще сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили у россиянина переписку с террористами из Сирии. Личность мужчины пока не раскрывают.

Против него возбуждено уголовное дело.

Теги:
происшествия, Теракт, ФСБ, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Арест участника антиправительственной демонстрации в Гаване, Куба
Раненые журналисты и перевернутые машины: массовые протесты на Кубе - фото
Олимпийский чемпион назвал два пути спасения экономики Грузии
Олимпийский чемпион назвал два пути спасения экономики Грузии
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться