ФСБ предотвратила теракт в Москве - видео

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Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Смотрите в видео кадры спецоперации
Российские силовики задержали мужчину, которого подозревают в подготовке взрыва в месте массового скопления людей.
У него нашли тайник с самодельным взрывным устройством. А еще сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили у россиянина переписку с террористами из Сирии. Личность мужчины пока не раскрывают.
Против него возбуждено уголовное дело.