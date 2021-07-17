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Гиоргадзе: природные ресурсы спасут экономику Грузии

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
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Член Инженерной академии и Бизнес академии Грузии Паата Гиоргадзе считает, что для быстрого восстановления экономики Грузия должна найти матрицу конкурентного преимущества

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на тему "Развитие местного производства и импортозамещение в Грузии", которая состоялось в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Такое преимущество, как считает эксперт, у страны есть в виде богатых природных ресурсов, в частности, питьевой воды. Гиоргадзе уверен, что если Грузия построит разливочные и расфасовочные заводы, это станет новым финансовым инструментом страны в долгосрочной перспективе.

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"Мы выяснили, что 21 век – это век хлеба и воды. Без воды человек погибает на 11 день, а без хлеба смерть наступает на 40-42 день. Но делать акцент на производстве пшеницы не так выгодно для нашей маленькой страны. Макроэкономическими исследованиями мы обнаружили, что Грузия – страна, обладающая большими объемами качественных водных ресурсов. Исходя из этого, Грузия должна стать одной из самых успешных стран, вывозящих на мировой рынок питьевую воду", – сказал Гиоргадзе.

По его информации, в стране 26,6 тысячи рек протяженностью 59 тысяч километров, которые способствуют природному воспроизводству грунтовых вод. За сутки страна может производить 26 миллиардов литров воды. Гиоргадзе считает, что водных ресурсов страны хватит не только на нужды местного населения, но и других стран

Теги:
пресс-центр, Экономика, Грузия

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