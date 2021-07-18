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Правовед: независимый суд – залог развития государства

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
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Скептическое отношение к судам в Грузии вызвано тем, что суд – это такая ключевая структура, в которую вмешиваются с целью закрепить за собой власть

Об этом заявил доктор права, профессор Венеди Бенидзе в ходе круглого стола на тему "Судебная реформа в Грузии – проблемы и перспективы", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу.

По словам профессора, решить проблему недоверия к судебному органу можно и нужно, так как исправная работа суда, его объективность и беспристрастность – залог развития государства.

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"Знаете в чем дело, суд – это такая структура, в которую все представители власти во все времена хотят вмешиваться, потому что в конечном итоге все сводится к суду: и политика, часто и экономические вопросы. И что самое главное, ветви власти, в основном исполнительная, сохраняет власть зачастую за счет суда. Во всяком случае старается. Поэтому такое отношение к судам. Если в стране суд работает исправно, если суд объективный и беспристрастный, нужно считать, что это государство состоялось, и наоборот".

Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

Теги:
пресс-центр, Суд, Суд, правопорядок, Грузия

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