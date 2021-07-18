Что происходит с афганцами после прихода талибов? - видео

Город пустеет из-за непрекращающихся атак талибов. Семьи укрываются в мечети на окраине Кандагара. В ближайшее время количество беженцев может увеличиться.
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Бои с террористами движения Талибан, запрещенного в России, идут уже почти неделю.
Ситуация в Афганистане ухудшилась после начала постепенного вывода из страны американских войск. К сентябрю солдаты США должны уйти окончательно.
Талибы заявили, что контролируют уже 85 процентов территории Афганистана. Но местное правительство опровергло это сообщение.