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Что происходит с афганцами после прихода талибов? - видео

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Жители афганского Кандагара из-за нападений талибов вынуждены бросать свои дома. Смотрите в видео последние кадры из города

Город пустеет из-за непрекращающихся атак талибов. Семьи укрываются в мечети на окраине Кандагара. В ближайшее время количество беженцев может увеличиться.

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Бои с террористами движения Талибан, запрещенного в России, идут уже почти неделю.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после начала постепенного вывода из страны американских войск. К сентябрю солдаты США должны уйти окончательно.

Талибы заявили, что контролируют уже 85 процентов территории Афганистана. Но местное правительство опровергло это сообщение.

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